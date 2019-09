Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau-Epe: Vier Leichtverletzte durch Verkehrsunfall

Gronau (ots)

Leichte Verletzungen haben vier Menschen am Sonntag bei einem Auffahrunfall in Gronau-Epe erlitten. Gegen 16.45 Uhr befuhren vier Fahrzeuge hintereinander die Gronauer Straße in Richtung Epe. Circa 50 Meter vor der Ampelkreuzung Gronauer Straße / Auffahrt zur B 54 in Richtung Niederlande bremste die vorausfahrende Fahrzeugführerin, eine 48-Jährige aus Gronau, ihr Fahrzeug verkehrsbedingt ab. Die Fahrerin des letzten Wagens der Fahrzeugschlange, eine 35-jährige Frau aus Lünen, fuhr auf den Pkw eines 25-Jährigen Eperaners auf. Dieser rutschte auf den Wagen eines 80-Jährigen aus Epe auf. Dieser prallte gegen den Pkw der 48-Jährigen. Aus dem Fahrzeug des 25-Jährigen verletzte sich eine 20-jährige Beifahrerin aus Epe leicht. Ebenfalls leichte Verletzungen erlitten die 35-Jährige und zwei Kinder im Alter von 12 und 9 Jahren, die sich in ihrem Auto befanden. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 5.000 Euro.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Nadine Hermeling

Telefon: 02861 900 2202

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell