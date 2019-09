Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Drogen am Steuer

Ahaus (ots)

Unfreiwillig beenden musste ein 25-jähriger Gronauer seine Fahrt mit dem Auto. Polizeibeamten hatten ihn am Sonntagnachmittag auf der Wessumer Straße in Ahaus kontrolliert. Sie stellten fest, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein Arzt entnahm dem Fahrer in der Polizeiwache eine Blutprobe. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt und leiteten ein Verfahren ein. Auf den Gronauer dürften einige Konsequenzen zukommen: Das Bußgeld für das Fahren unter Drogeneinfluss beträgt mindestens 500 Euro, dazu kommen zwei Punkte in der "Verkehrssünderdatei" und ein einmonatiges Fahrverbot. Im Wiederholungsfall erhöht sich beides entsprechend. Das hat seinen Grund: Wer sein Auto unter dem Einfluss von Drogen fährt, riskiert Gefahren für sich und andere. Ausfallerscheinungen und Fehlleistungen drohen schon nach der Einnahme geringer Mengen berauschender Substanzen. Die Unfallgefahr steigt damit erheblich. Immer wieder kommt es zu Unfällen mit zum Teil schwerwiegenden Folgen, bei denen einer der Beteiligten Drogen konsumiert hatte.

