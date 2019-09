Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch: Radfahrer missachtet Vorfahrt und verursacht Unfall

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein 82-jähriger Radfahrer wurde am Mittwochmorgen gegen 7 Uhr bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt und musste nach der Erstversorgung in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der Senior missachtete an der Einmündung Park-/Waldstraße die Vorfahrt eines ordnungsgemäß fahrenden Opel-Fahrers, krachte gegen den Wagen und stürzte schließlich auf die Fahrbahn. Der Autofahrer versuchte zwar noch auszuweichen, konnte aber eine Kollision nicht mehr verhindern.

Nach der Erstbehandlung durch den Notarzt musste der 82-Jährige in ein Krankenhaus verbracht werden.

Die Polizei beziffert den Schaden auf mehrere hundert Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Ulrike Mathes

Telefon: 0621 174-1106

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell