Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Unfallflucht

Eine Leichtverletzte

Vreden (ots)

Leichte Verletzungen hat eine 68-jährige Pedelec-Fahrerin am Freitag bei einem Verkehrsunfall in Vreden erlitten. Die Vredenerin war um 09.00 Uhr auf der Ringstraße in Richtung Gaxel unterwegs und wollte diese queren. Ein bislang unbekannter Autofahrer befuhr ebenfalls die Ringstraße in gleicher Richtung, bog nach rechts in die Eschstraße ab und touchierte hierbei die Pedelec-Fahrerin. Nach einem kurzen Gespräch flüchtete der Autofahrer ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Personenbeschreibung: Männlich, circa 75 Jahre alt, korpulente Statur, lichtes Haar, Akzent: Plattdeutsch.

Die Polizei bittet den Autofahrer und Zeugen sich bei dem Verkehrskommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Nadine Hermeling

Telefon: 02861 900 2202

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell