POL-OH: Aktuelle Sturmschäden im Landkreis Hersfeld-Rotenburg

Bad Hersfeld (ots)

BAD HERSFELD - Aktuell ist die Kreisstraße 34 zwischen Willingshain und Raboldshausen (Kirchheim nach Neuenstein) wegen mehrere umgestürzter Bäume für den Verkehr gesperrt.

Um 11.46 Uhr meldete die Leitstelle Hersfeld-Rotenburg, dass auf der Landesstraße 3249, zwischen Nentershausen- und dem Ortsteil Bauhaus eine große Tanne drohte umzustürzen. Der Baum musste von Hessenforst gefällt werden. Straße wieder frei.

Um 10.43 Uhr wurde ein Trampolin für Kinder auf einem Grundstück in der Gilfershäuser Sztraße durch die Luft gewirbelt und gegen ein Auto geschleudert. Es entstand Sachschaden in nicht bekannter Höhe. Zwei Anwohner hatten das Trampolin dann wieder "eingefangen".

Um 10.59 Uhr wurden in der Mündershäuser Straße in Rotenburg zwei Altkleidercontainer durch den Sturm auf zwei Autos geworfen. Es entstand Sachschaden in nicht bekannter Höhe.

