POL-OH: Kennzeichen gestohlen - Geräteschuppen in Brand gesetzt - Öffentliche Toilettenanlage beschädigt

Kennzeichen gestohlen

FULDA. In der Nacht zu Freitag (01.03.) stahlen Unbekannte von einem blauen Ford Fiesta die beiden amtlichen Kennzeichen FD-XY 227 im Wert von rund 50 Euro. Das Fahrzeug war im Tatzeitraum im Zieherser Weg auf einem Parkplatz abgestellt.

Geräteschuppen in Brand gesetzt

NEUHOF. Unbekannte setzten am späten Freitagabend, gegen 22:45 Uhr, in der Schillerstraße die hölzerne Außenwand eines gemauerten Geräteschuppens in Brand. Das Feuer konnte vom Eigentümer selbst gelöscht werden. Die Brandfläche beträgt circa 1 Quadratmeter. Am Geräteschuppen entstand Sachschaden von rund 500 Euro.

Öffentliche Toilettenanlage beschädigt

FULDA. Im Stadtteil Horas beschädigten Unbekannte in der Nacht zu Sonntag (03.03.) an einer öffentlichen Toilettenanlage in der Straße "Am Dorfbach" mehrere Fensterscheiben sowie den Glaseinsatz der Zugangstür. Der dabei verursachte Gesamtschaden beträgt rund 1.100 Euro.

