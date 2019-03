Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Medienmitteilung Nr. 2 der Polizeidirektion Hersfeld-Rotenburg vom 01.03.2019

Bad Hersfeld (ots)

Einbruch in Pkw NIEDERAULA-MENGSHAUSEN - In der Nacht zum Freitag (01.03.) wurde in der Solmser Straße ein am Straßenrand geparkter Pkw der Marke Citroen aufgebrochen. Aus dem Wagen wurde ein älteres Autoradio der Marke Panasonic ausgebaut und gestohlen. Der Schaden beträgt insgesamt ca. 260 Euro.

Polizei sucht Ladendieb BAD HERSFELD- Am Donnerstagnachmittag (28.02.), gegen 16.40 Uhr, kam es in einem Baumarkt auf dem Rechberggelände zu einem räuberischen Diebstahl. Ein ca. 35 bis 40 Jahre alter Mann mit eckigem Gesicht, ca. 1,73m groß, kurze blonde Haare, kräftige Statur, soll versucht haben zwei Parfümflaschen und vier Wachsblüten im Wert von ca. 12 Euro zu stehlen. Dabei wurde der Täter von einem Ladendetektiv beobachtet. Im Bereich der Kasse sprach der Ladendetektiv den Mann auf den Diebstahl an. Es kam zu einem Gerangel und der Täter lief aus dem Markt. Dabei soll er auf dem Straßenschotter vor dem Markt kurz gestürzt sein. Bei dem Sturz soll er noch einen Pkw beschädigt haben. Im Anschluss lief der Mann in Richtung Hauptpost davon. Der Ladendieb soll mit einer schwarzen Arbeitshose mit Cargotaschen, einer schwarzen Steppjacke mit grauen Streifen und einer dunklen Strickmütze bekleidet gewesen sein. Wer hat die Tat beobachtet?

Hinweise bitte an die Polizei in Bad Hersfeld, Tel.: 06621/9320 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de - Onlinewache.

