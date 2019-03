POL-OH: Diebstahl - Farbschmiererei - Einbrecher festgenommen

Polizeipräsidium Osthessen

E-Bike gestohlen

Fulda - Ein mit einem Spiralschloss abgeschlossenes schwarzes E-Bike der Marke Giant, Typ "E+ EQ" und der Rahmennummer AS30118839 stahlen Unbekannte am Mittwoch, zwischen 17:00 Uhr und 20:00 Uhr, vor einem Gasthof in der Frankfurter Straße. Es entstand ein Schaden von etwa 1.800 Euro.

Farbschmierereien

Hünfeld - Am Donnerstag (21.2.) beschmierten Unbekannte in der Straße "Zum Flurküppel" einen Altlkleidercontainer mit schwarzer Farbe. Die Zahlen "420" und ein falsches Hakenkreuz wurden hierbei aufgesprüht.

Wohnungseinbruch mit kurzzeitigem Erfolg

Fulda - Am Donnerstag (28.2.), zwischen 05.00 Uhr und 07.00 Uhr, brachen Unbekannte in eine Wohnung in der Straße "Tränke" ein. Sie verschafften sich durch das Aufhebeln eines Fensters Zutritt zu den Räumlichkeiten und durchsuchten diese anschließend. Dabei entwendeten sie zwei Handys der Marke iPhone, die dazugehörigen Verpackungen sowie verschiedene Kleidungsstücke. Jedoch war ihre Freude an der Beute nur von kurzer Dauer. Noch am selben Tag konnten die Diebe mithilfe operativer polizeilicher Maßnahmen am Bahnhof in Fulda aufgespürt werden. Eine Streife nahm sie fest und die Beamten stellten auch die gestohlenen Gegenstände sicher.

