Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Bausilo beschädigt - Mülltonnen entwendet

Vogelsberg (ots)

Medieninformation vom 28.02.2019

Bausilo beschädigt - Mülltonnen entwendet Alsfeld - Zwei unbekannte Täter beschädigten auf einer Baustelle in der Sackgasse am Mittwochabend, gegen 19:45 Uhr, eine Vorrichtung an einem Silo. Anschließend entwendeten sie von einem Vorhof eines Mehrfamilienhauses in der nahe gelegenen Straße "Am Forsthof" zwei Mülltonnen. Danach flüchteten die Diebe in Richtung "Schnepfenhain" vom Tatort. Die gestohlenen Tonnen haben ein Wert von circa 200 Euro. An dem Bausilo entstand ein Sachschaden von rund 250 Euro. Zeugen hatten den Vorfall beobachtet und konnten die Verdächtigen wie folgt beschreiben: Beide sollen etwa 20 Jahre alt gewesen sein. Sie hatten eine schlanke Figur, waren dunkel bekleidet und trugen Kapuzenjacken. Einer von ihnen hatte ein kantiges Gesicht. Hinweise zu den Straftaten erbittet die Polizeistation Alsfeld unter der Rufnummer (0 66 31) 97 40 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache.

Wolfgang Keller, PHK Pressesprecher Polizeipräsidium Osthessen

