POL-OH: Einbrecher scheitern oder verschwinden ohne Beute

Versuchter Einbruch in Lebensmittelmarkt

Ebersburg - In der Nacht von Montag (25.02) 21.00 Uhr auf Dienstag (26.02.) 06.30 Uhr versuchten unbekannte Täter in einen Lebensmittelmarkt in Ebersburg-Schmalnau in der Brückenstraße einzubrechen. Hierzu versuchten sie sich zum einen über das Dach und zum anderen über die seitliche Verglasung des Gebäudes Zutritt zu verschaffen. Bei dem Einbruchsversuch entstand lediglich Sachschaden.

Einbruch in Bürogebäude

Eichenzell Industriegebiet - Am Mittwoch (27.02.) um 02.50 Uhr betraten unbekannte Täter das Firmengelände eines ortsansässigen Betriebes in der Straße Am Queracker. Hier gelangten sie über ein Vordach und ein Fenster in den Bürokomplex. Die durch die Täter geöffnete Geldkassette war allerdings leer, so dass die Einbrecher nach ersten Erkenntnissen das Gebäude ohne Diebesgut verließen.

