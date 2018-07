POL-RE: Recklinghausen: Autos an der Cäcilienhöhe zerkratzt

Recklinghausen (ots) - Mindestens sechs Autos wurden von Unbekannten an der Cäcilienhöhe zerkratzt. Die Wagen wurden in der Nacht von Samstag auf Sonntag beschädigt. Die Kratzer verursachten einen vierstelligen Sachschaden. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Regionalkommissariat unter 0800 2361 111 in Verbindung zu setzen.

