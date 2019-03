Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrskontrollen der Polizei in der Faschingszeit

Pkw mit zwei jungen Männern kontrolliert

Ermittlungsverfahren wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet

Bad Hersfeld (ots)

Verkehrskontrollen der Polizei in der Faschingszeit / Pkw mit zwei jungen Männern kontrolliert / Ermittlungsverfahren wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet ROTENBURG-BRAACH (Landkreis Hersfeld-Rotenburg) - Im Rahmen der Verkehrskontrollen in der Faschingszeit, wurde am Donnerstagnachmittag (28.02.) in der Ortsdurchfahrt des Rotenburger Stadtteils Braach ein Pkw, besetzt mit zwei jungen Männern aus der Großgemeinde Alheim, von einer Funkstreife der Polizeistation Rotenburg angehalten und kontrolliert. Die Polizeibeamten nahmen aus dem Innenraum des Wagens Cannabisgeruch wahr. Hierauf wurden die Fahnder des Rauschgiftkommissariats der Kripo Bad Hersfeld in die weiteren Ermittlungen eingeschaltet. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft in Fulda wurde über das Amtsgericht Fulda die Durchsuchung des Pkw der der Wohnungen beider Tatverdächtigen angeordnet. Die Hausdurchsuchungen führten zum Auffinden von Beweismittel, u.a. Bauteile für eine sog. Indoorplantage, bezüglich weiterer möglicher Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz. Bei den Durchsuchungen wurden ca. 120 Gramm Amphetamine und ca. 50 Gramm Marihuana gefunden und sichergestellt. Nach ihren Vernehmungen und erkennungsdienlichen Behandlungen wurden die beiden Männer wieder nach Hause entlassen. Anlässlich der Faschingszeit werden die Verkehrskontrollen der Polizei in den nächsten Tagen und Nächten fortgesetzt.

Rückfragen bitte an:

Manfred Knoch, Pressesprecher, Tel.: 06621/932-131

Polizeipräsidium Osthessen

Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell