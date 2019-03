Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Rosenmontagszug in Fulda abgesagt

Fulda (ots)

Fulda - Leider muss der RoMo-Zug in Fulda nun doch abgesagt werden, die Fuldaer Karneval-Gesellschaft hat dies entschieden. Nach aktuellen Wetterprognosen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) wäre es unverantwortlich den Zug durchführen zu lassen. Nach Angaben der Feuerwehr sind in der Innenstadt bereits mehrere Bäume umgestürzt und Ziegel von den Dächern geweht worden. Auch die Umzüge in Neu-Isenburg und Seligenstadt wurden wegen der hohen Gefährdungslage abgesagt. Alle Zugteilnehmer und Zuschauer bitten wir um Verständnis.

