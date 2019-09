Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Polizeibeamter mit Getränkebecher beworfen

Karlsruhe (ots)

Ein Polizeibeamter wurde am Sonntagmorgen beim Einschreiten auf dem Europaplatz von einem 21-Jährigen mit einem gefüllten Getränkebecher beworfen. Dessen Bruder beschuldigte anschließend noch die Polizisten, ihm einen Geldschein gestohlen zu haben.

Die Polizeistreife war um 04.19 Uhr in der Nähe der Haltestelle "Kaiserstraße" auf den 21 Jahre alten Mann aufmerksam geworden. Dieser schrie lautstark umher und provozierte die Polizisten mit angedeuteten Beleidigungen. Bei der folgenden Personenkontrolle mischte sich der 22-jährige Bruder immer wieder vehement in die Maßnahmen ein und musste schließlich ebenfalls kontrolliert werden. Als dieser aufgrund seines aggressiven Verhaltens zu Boden gebracht werden musste, wurde einer der Beamten von dem 21-Jährigen mit einem vollen Becher eines Joghurtgetränks am Rücken getroffen. Er wurde dabei nicht verletzt, die Uniform jedoch stark verunreinigt.

Die beiden Brüder wurden schließlich zum Polizeirevier Karlsruhe-Marktplatz verbracht. Alkoholtests ergaben Werte von 1 Promille und 0,76 Promille. Der 22-Jährige warf den Polizisten noch vor, ihm bei den Maßnahmen einen Geldschein entwendet zu haben. Bei einer Durchsuchung konnte der Schein dann im Intimbereich versteckt aufgefunden werden.

