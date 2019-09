Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (CW) Oberreichenbach - Einbruch in Postfiliale

Calw (ots)

Durch Einschlagen einer Fensterscheibe verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter, in der Nacht zum Sonntag, Zutritt in einen vorübergehenden genutzten Postcontainer in Oberreichenbach. Durch das geöffnete Fenster stieg der Eindringling in die Räumlichkeiten ein. Von innen schlug er mit Hilfe eines bislang unbekannten Gegenstandes die Tür nach außen auf, um so seinen Fluchtweg zu sichern. Aufgrund der Spurenlage befand sich vermutlich in den Räumlichkeiten ein Tresor, der mit Hilfe eines Sackkarren aus der Filiale geschafft wurde. Näheres zum Diebesgut kann bislang nicht gesagt werden.

Zeugen werden gebeten sich beim Polizeirevier Calw unter 07051/1610 zu melden.

