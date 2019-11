Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Bodenseekreis Unfall mit drei verletzten Personen

Markdorf (ots)

Am Sonntag gegen 01.25 Uhr, kam auf der L 205, zwischen Markdorf und Bermatingen, ein Pkw Renault von der Fahrbahn ab und schleuderte gegen eine Böschung. An dem Pkw, welcher auf dem Fahrzeugdach zum Stillstand kam, entstand Sachschaden in Höhe von ca. 20.000 Euro. Eine 16-jährige Mitfahrerin wurde leicht verletzt und von dem alarmierten Rettungsdienst in eine Klinik transportiert. Der Fahrzeuglenker und zwei weitere Fahrzeuginsassen entfernten sich von der Unfallstelle und es war nicht auszuschließen, dass sich die Fahrzeuginsassen aufgrund erlittener Verletzungen in einer hilflosen Lage befinden. Eingeleitet Suchmaßnahmen des Rettungsdienstes und der Polizei verliefen zunächst negativ. Als verantwortlicher Fahrzeugführer konnte ein 16-jähriger Jugendlicher, welcher nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis ist, ermittelt werden. Der 16-jährige Fahrzeuglenker und ein 16-jähriger Fahrzeuginsasse wurden leicht verletzt. Ein weiterer Mitfahrer blieb unverletzt.

