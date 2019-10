Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Einbrecher in Kindergarten festgenommen

Stuttgart - Vaihingen (ots)

Polizeibeamte haben in der Nacht zum Sonntag (13.10.2019) einen Mann festgenommen, der in einen Kindergarten in der Don-Carlos-Straße eingebrochen war. Anwohner meldeten gegen 02.20 Uhr verdächtige Geräusche aus dem Gebäude. Die eintreffenden Polizeibeamten nahmen den Täter noch auf dem Balkon des 1. Obergeschosses fest. Er hatte versucht, mit Steinen und Ästen eine Glasscheibe einzudrücken. Der wohnsitzlose 30-jährige Gambier wurde am Sonntag (13.10.2019) dem zuständigen Haftrichter vorgeführt, der den von der Staatsanwaltschaft Stuttgart beantragten Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte.

