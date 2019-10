Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Räderdiebe festgenommen

Stuttgart-Riedenberg (ots)

In der Nacht zum Sonntag (13.10.2019) konnten in der Richard-Schmid-Straße zwei Männer festgenommen werden, die Kompletträder entwenden wollten. Der Halter des Pkw hörte kurz nach 01.00 Uhr laute Geräusche aus der Tiefgarage und stellte bei der Nachschau einen 35-Jährigen und einen 19-jährigen Sohn fest, die bereits zwei Räder an seinem Pkw Audi abmontiert hatten. Der Geschädigte konnte die beiden bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Am Tatort sowie im Fahrzeug der beiden Täter konnte auch umfangreiches Werkzeug sichergestellt werden. Sie wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

