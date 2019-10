Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Fahrzeugbrand - Zeugen gesucht

Stuttgart-Weilimdorf (ots)

Bei einem Brand an einem in der Kaiserslauterer Straße geparkten Pkw am frühen Sonntagmorgen (13.10.2019) ist ein Sachschaden in Höhe von circa 4.000 Euro entstanden. Ein Taxifahrer bemerkte gegen 03.15 Uhr Flammen im Bereich der Fahrertüre eines VW Tiguan. Der Brand wurde durch die Feuerwehr rasch gelöscht, die Brandursache ist bislang unklar. Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 in Verbindung zu setzen.

