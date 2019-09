POL-KS: Stadt Kassel: Klimaschutz-Aktivisten blockierten Kreuzungen in der Kasseler Innenstadt

Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

Am heutigen Dienstag, 24.09.2019, blockierten in den späten Nachmittagsstunden 20-25 Klimaschutz-Aktivisten für kurze Zeit die Kreuzungen Obere Königsstraße/Fünffensterstraße, Ständeplatz und Kölnische Straße/Bürgermeister-Brunner-Straße in Kassel, um auf den weltweiten Klimanotstand aufmerksam zu machen. Da es sich um eine nicht angemeldete Aktion gehandelt hat, stellte die Polizei von einigen Teilnehmern die Personalien fest. Darüber hinaus wurde auch ein Transparent sichergestellt. Unmittelbar nach Erscheinen der Polizei lösten sich die Blockaden wieder auf. Es kam lediglich zu kurzzeitigen Verkehrsbeeinträchtigungen während der Berufsverkehrszeit.

