Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Salzbergen - Drogenschmuggler festgenommen

Bild-Infos

Download

Salzbergen (ots)

Dem Grenzüberschreitenden Polizeiteam (GPT) ist am Freitag ein 29-jähriger Drogenschmuggler ins Netz gegangen. Der Mann war mit über tausend Ecstasypillen im Gepäck in die Bundesrepublik eingereist. Die Beamten des GPT waren gegen kurz nach 13 Uhr auf der A30 auf den polnischen Audi A6 aufmerksam geworden. Fahrer und Fahrzeug wurden auf der Mehringer Straße in Salzbergen einer Kontrolle unterzogen. Bei dem 29-Jährigen wurden zwei luftdicht verschweißte Beutel mit insgesamt 1089 Ecstasypillen gefunden und beschlagnahmt. Der Straßenverkaufswert der Drogen wird auf etwa 8000 bis 9000 Euro geschätzt. Der Mann wurde festgenommen und an die Zollfahndung mit Sitz in Nordhorn übergeben. Er wurde einem Haftrichter beim Amtsgericht Lingen vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Dennis Dickebohm

Telefon: 0591 87 104

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell