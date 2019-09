Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Wietmarschen-Lohne - Lkw auf A31 umgekippt

Wietmarschen-Lohne (ots)

Am Montagmorgen wurde ein in Richtung Norden fahrender Lkw auf der A31 in Höhe Wietmarschen-Lohne von einer Windböe erfasst. Der Fahrer verlor die Kontrolle und das Gespann kippte auf die Seite. Für die Aufräum- und Bergungsarbeiten hat die Polizei die Autobahn zwischen den Anschlussstellen Emsbüren und Lingen in beiden Richtungen voll gesperrt. Weitere Informationen liegen zum aktuellen Zeitpunkt nicht vor.

