Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Zeitung unter Auto angezündet

Lingen (ots)

Am Sonntagvormittag haben bislang unbekannte Täter offenbar versucht ein Auto an der Straße Baccumer Berg in Brand zu setzen. Sie zündeten eine Zeitung an und legten sie unter einen dort auf einem Privatgrundstück abgestellten VW Eos. Der Eigentümer wurde auf die Rauchentwicklung aufmerksam und konnte die Zeitung entfernen, noch bevor die Flammen auf das Auto übergriffen. Ob der VW Beschädigt wurde, ist bislang unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen vorsätzlicher Brandstiftung aufgenommen. Hinweise werden unter der Rufnummer (0591)870 entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Dennis Dickebohm

Telefon: 0591 87 104

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell