Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Polizei sucht Autofahrer als Zeuge nach Unfall

Wesel (ots)

Die Polizei sucht einen Autofahrer, der am Dienstag gegen 07.50 Uhr einen Unfall auf der Brüner Landstraße beobachtet hat.

Eine 50-jährige Autofahrerin aus Wesel war mit einem Wagen auf der B70 in Richtung Wesel unterwegs. Sie verlangsamte ihre Fahrt und wollte nach links in die Straße An der Issel abbiegen. Der unbekannte Autofahrer hinter der Frau verlangsamte ebenfalls seine Fahrt.

Eine 34-jährige Autofahrerin aus Rhede fuhr hinter den beiden Autos und wollte die vorausfahrenden Wagen überholen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit der ersten Autofahrerin, die abbiegen wollte. Beide Autofahrerinnen verletzten sich leicht.

Die Polizei sucht den mittleren Autofahrer, der den Unfall mitbekommen haben muss.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Wesel, Tel.: 0281 / 107-0.

