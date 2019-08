Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Von allen guten Geistern verlassen

Unbekannte versuchen in Pfarrhaus einzubrechen

Moers (ots)

In der Zeit von Dienstag, 21.30 Uhr, bis Mittwoch, 08.00 Uhr, versuchten Unbekannte die Tür zu einem Pfarrhaus an der katholischen Kirschengemeinde an der Bismarckstraße aufzuhebeln. Die Täter gelangten jedoch nicht ins Gebäude und flüchteten anschließend unerkannt.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Moers, Tel.: 02841 / 171-0.

