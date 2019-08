Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Hamminkeln - 75-jähriger Pedelecfahrer schwer verletzt

Hamminkeln (ots)

Am Mittwoch gegen 17.50 Uhr befuhr ein 57-jähriger Pkw-Fahrer aus Hamminkeln mit einem Auto die Bahnhofstraße in Fahrtrichtung Duisburger Straße. In Höhe der Straße Lege Heide beabsichtigte er, nach links in diese abzubiegen.

Hierbei kam es zu einem Zusammenstoß mit einem 73-jährigen Pedelecfahrer aus Hamminkeln, der die Bahnhofstraße in gleicher Richtung auf dem Radweg befuhr. Der Radfahrer stürzte und verletzte sich schwer. Ein Rettungswagen brachte ihn in eine Krankenhaus, in dem er stationär verblieb. Der Autofahrer blieb unverletzt.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Wesel

Pressestelle

Telefon: 0281 / 107-1050

Fax: 0281 / 107-1055

E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de

https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell