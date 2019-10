Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Exhibitionist aufgetreten - Zeugen gesucht

Stuttgart-Sommerrain (ots)

Ein bislang unbekannter Mann ist am Sonntag 13.10.2019) gegen 01.20 Uhr in exhibitionistischer Weise vor einem Wohnzimmerfenster aufgetreten. Eine 48-jährige Frau bemerkte den Mann am Fenster stehend. Er hatte seine Hose bis zu den Knien heruntergelassen und manipulierte an seinem Geschlechtsteil. Als sie ihn ansprach und die Polizei verständigte, flüchtete er. Es handelte sich vermutlich um einen zirka 35 Jahre alten Südländer. Er hatte eine kräftige Statur und trug eine Jeans. Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 in Verbindung zu setzen.

