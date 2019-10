Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Von der Fahrbahn abgekommen und schwer verletzt

37696 Marienmünster (ots)

Eine 56-jährige Brakelerin ist am Mittwoch, 09.10.2019, gegen 09:10 Uhr, auf der Landstraße 886 bei Bredenborn mit ihrem Chevrolet aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Im Anschluss kam das Fahrzeug auf der Fahrerseite liegend in der Mitte der Fahrbahn zum Stehen. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr die Frau die Landstraße von Bredenborn in Richtung Sommersell. In einer Rechtskurve geriet sie auf regennasser Fahrbahn dann von der Straße ab und verletzte sich so schwer, dass sie mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Der Chevrolet war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Der Sachschaden beträgt rund 4000 Euro./he

