Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: VW Tiguan entwendet

33014 Bad Driburg (ots)

In der Nacht von Montag, 07.10.2019, auf Dienstag, 08.10.2019, ist aus einer Garage in der Dechant-Wilhelm-Becker-Straße ein schwarzer VW Tiguan entwendet worden. An dem Fahrzeug war das amtliche Kennzeichen HX-TN2008 angebracht. Der oder die Täter beschädigten weiter ein Zufahrtstor und ein Garagentor. Ebenfalls zu o.g. Tatzeit wurde auf dem Grundstück gegenüber, aus einem unverschlossenen Mercedes, Münzgeld entwendet. Der Gesamtschaden beträgt rund 7500 Euro. Da die Identität des oder der Täter bislang unbekannt ist, bittet die Polizei in Bad Driburg (Tel. 05253-98700) um Hinweise von Zeugen./he

