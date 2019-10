Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: BMW aus Einfahrt gestohlen

Steinheim (ots)

Ein hochwertiger BMW 630d ist in der Nacht von Sonntag auf Montag, 7. Oktober, in Steinheim gestohlen worden. Die weiße Limousine war in der Einfahrt eines Grundstücks an der Josef-Menze-Straße abgestellt. Als mögliche Tatzeit kommt 2:30 Uhr in Betracht. Die Polizei in Höxter bittet um Hinweise unter Telefon 05271/962-0. /nig

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Höxter

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Bismarckstraße 18

37671 Höxter



Telefon: 05271 / 962 -1521

E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de

https://hoexter.polizei.nrw/



Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Höxter

Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell