Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Motorroller brennt ab

Höxter (ots)

Ein Motorroller ist am Dienstag, 8. Oktober, in Höxter vollständig abgebrannt. Der Roller der Marke Honda war auf einer Einfahrt an der Brenkhäuser Straße in Höxter abgestellt. Das Feuer wurde um 2:30 Uhr bemerkt. Trotz schnell eingeleiteter Löschversuche brannte der Roller vollständig ab. Nach erster Einschätzung gehen die Ermittler der Polizei Höxter von Brandstiftung aus. Daher wird um Hinweise unter Telefon 05271/962-0 gebeten. Insbesondere sollten sich Zeugen melden, die zur fraglichen Zeit Personen in der Nähe der Brandstelle gesehen haben. /nig

