Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 190714-2-pdnms Unfall auf der A215, Fahrerin schwer verletzt

Blumenthal (ots)

Blumenthal. Gegen 08:25 Uhr kam es auf der BAB 215 zu einem Verkehrsunfall, bei welchem die alleinbeteiligte 20-jährige Autofahrerin schwer verletzt wurde. Die 20-Jährige befuhr die BAB 215 in Richtung Kiel. Kurz vor der Abfahrt Blumenthal kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr dort gegen eine Notrufsäule. Die Autofahrerin war zunächst in ihrem Fahrzeug eingeklemmt, weshalb die Feuerwehr hinzu gerufen wurde. Ein alarmierter Rettungshubschrauber landete an der Unfallstelle. Die Autofahrerin wurde mit einem RTW in die Uniklinik nach Kiel gefahren. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Für die Dauer der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen musste die Autobahn kurzzeitig voll gesperrt werden.

