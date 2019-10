Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Kellerraum gerät in Brand

Beverungen (ots)

Ein Kellerraum eines Fachwerkhauses in Beverungen ist am Montag, 7. Oktober, in Brand geraten. Um 17:20 Uhr wurde an der Weserstraße eine starke Rauchentwicklung in dem Gebäude festgestellt und die Feuerwehr alarmiert, die daraufhin den Brand unter Kontrolle brachte. Personen wurden nicht verletzt. Der Gebäudeschaden kann noch nicht genau beziffert werden, die Untersuchungen zur Brandursache dauern noch an. /nig

