Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: 120.000 Euro Schaden bei Schwelbrand in Einfamilienhaus, Ermittlungen zu möglicher technischer Ursache dauern an

Kassel (ots)

Kassel-Philippinenhof:

Ein Schwelbrand in einem Einfamilienhaus, der bei Feststellung durch die Bewohner am Freitagnachmittag bereits erloschen war, hatte im Kasseler Stadtteil Philippinenhof einen hohen Schaden von etwa 120.000 Euro zu Folge. Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung liegen derzeit nicht vor. Die Ermittlungen zu einer möglichen technischen Brandursache dauern an.

Die komplette Verrußung des Hauses in der Helfensteinstraße stellten die Bewohner bei ihrer Heimkehr am Freitagnachmittag, gegen 13 Uhr, fest. Ein Feuerwehreinsatz war nicht mehr nötig, da der Schwelbrand bereits von selbst erloschen war. Das Haus, das die Bewohner am Mittwoch verlassen hatten, wurde durch den Brand zunächst unbewohnbar. Die Ermittlungen an der Brandstelle zu einer möglichen technischen Ursache führen die zuständigen Kriminalbeamten des Kommissariats 11 der Kasseler Kripo am heutigen Montag fort.

Ulrike Schaake Pressestelle Tel. 0561 - 910 1021 E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Nordhessen

Grüner Weg 33

34117 Kassel

Pressestelle



Telefon: 0561/910 10 20 bis 23

Fax: 0561/910 10 25

E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de



Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführer vom Dienst (PvD)

Telefon: 0561-910-0

E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell