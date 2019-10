Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Tödlicher Verkehrsunfall (Alleinunfall) in Diemelstadt, Kreis Waldeck-Frankenberg

Kassel (ots)

Unfallort: Diemelstadt, OT Wethen, Brunnenstraße Unfallzeit: Samstag, 05.10.2019, 01:05 Uhr

Ein 25-jähriger Mann aus Marsberg befuhr mit seinem Pkw die K 1 aus Diemelstadt-Rhoden kommend in Richtung Diemelstadt-Wethen. Am dortigen Ortseingang kam er im Bereich einer scharfen Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab, durchfuhr den Straßengraben, überschlug sich und prallte schließlich mit dem Fahrzeugdach gegen eine Hausecke. Der Mann wurde dabei so schwer verletzt, dass er wenige Stunden später in einem Kasseler Krankenhaus verstarb. Als Unfallursache kommt nicht angepasste Geschwindigkeit bei schlechter Sicht und regennasser Fahrbahn in Betracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5.000,- Euro.

Norbert Israel, Erster Polizeihauptkommissar

