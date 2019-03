Polizei Lippe

POL-LIP: Extertal Fenster und Türen waren kein Hindernis.

Lippe (ots)

(KE) Mittels Gewalteinwirkung an Fenstern und Türen verschafften sich Unbekannte Zutritt zu den Räumlichkeiten einer Firma an der Industriestraße. Die Aufbruchspuren und Beschädigungen stellte der Inhaber in der Mittwochnacht, gegen 00.00 Uhr fest. Das, was fehlte, war letztendlich die Geldbörse des Inhabers, in der sich ein dreistelliger Geldbetrag befand. Auch einen an das Gebäude angrenzenden Zaun ließen die Unbekannten beschädigt zurück. Hinweise werden gerne vom Kriminalkommissariat in Lemgo unter der Telefonnummer (05231) 6090 entgegengenommen.

Pressekontakt:



Polizei Lippe

Leitstelle



Telefon: 05231/609-1222

Fax: 05231/609-1299

www.polizei.nrw.de/lippe

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell