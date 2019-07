Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung PK Seesen, 19.07.2019

Goslar (ots)

Diebstahl eines Außenspiegels In der Nacht von Dienstag, 16.07.2019, auf Mittwoch, 17.07.2019, entwendeten unbekannte Täter den Außenspiegel an einem Pkw Ford, welcher auf dem Parkstreifen in der Rosenstraße abgestellt war. Wer Hinweise zu diesem Vorfall geben kann, möge sich mit der Polizei Seesen in Verbindung setzen.

Zwei Einsätze mit Rettungshubschrauber Am Mittwoch, 17.07.2019, gegen 15:13 Uhr, musste ein Rettungshubschrauber im Seesener Stadtteil Rhüden landen. Ein 55-jähriger Mann wurde bei der Gartenarbeit bewusstlos, konnte aber durch den Rettungsdienst erfolgreich behandelt werden, sodass der Pilot ohne Transport den Heimflug antreten konnte. Anders verhielt es sich jedoch um 16:50 Uhr, als ein Techniker von einem Gerüst des Brückenbauwerks an der A7 in Ildehausen stürzte. Hierbei verletzte sich der 44-jährige Mann aus Seesen schwer, als er auf die dortige Eisenarmierung fiel. Er wurde zur weiteren Behandlung in das Krankenhaus Northeim gebracht.

Unterschlagung von Bargeld Von Mittwoch auf Donnerstag entwendete ein unbekannter Täter 40 EUR Bargeld aus einer Geldbörse, welche von einem 82-jährigen Seesener am Schulzentrum in der St. Annen-Straße verloren wurde. Die Polizei Seesen hat die Ermittlungen wegen Fundunterschlagung aufgenommen.

Warenbetrug Von einer 23-jährigen Seesenerin wird über das Internetportal "e-bay-Kleinanzeigen" ein Router im Wert von 145,99 EUR gekauft. Die Ware erhielt die junge Frau bis heute nicht.

Sachbeschädigung: Am Donnerstag, 18.07.2019, wird der Polizei angezeigt, dass nach Streitigkeiten ein 31-jähriger Mann aus Bockenem die Wohnungstür eines 38-jährigen Mannes aus Seesen in der Grefekestraße beschädigt hat. Es entstand Sachschaden in Höhe von 150 EUR.

Beleidigung gegen Polizeibeamte Ebenfalls am Donnerstag, 18.07.2019, wurde durch Polizeibeamte des Polizeikommissariats Seesen ein Haftbefehl durch Zahlung einer Geldsumme vollstreckt. Die 27-jährige Seesenerin zeigte sich den Kollegen nicht nur uneinsichtig, sondern beleidigte diese auch im Anschluss der Maßnahme. Sie erwartet nun ein entsprechendes Strafverfahren.

Versuchter Einbruch In den Abendstunden des 17.07.2019, kam es in der Frankfurter Straße in Seesen bei einem Supermarkt erneut zu einem versuchten Einbruchsdelikt. Ein unbekannter Täter versuchte das Rolltor an der Laderampe aufzuhebeln, um sich so Zugang zum Objekt zu verschaffen. Der an der Fassade angebrachte Bewegungsmelder wurde aus der Verankerung gerissen und beschädigt. Ins Gebäude konnten der oder die Täter nicht gelangen. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro.

Wildunfall Am Freitag, 19.07.2019, gegen 02:15 Uhr, befuhr ein 32-jähriger Mann aus Einbeck mit seinem Pkw die B64 in Fahrtrichtung Bad Gandersheim. Am Dannhäuser Berg kreuzte Rehwild die Fahrbahn und es kam zum Zusammenstoß. Dem Einbecker entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1000 EUR.

