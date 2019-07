Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (Enzkreis) Niefern-Öschelbronn - Festnahme nach Unfall

Niefern-Öschelbronn (ots)

Ein mit Haftbefehl gesuchter 24-Jähriger verunfallte am Donnerstagabend mit einem unbefugt in Gebrauch genommenen Auto und wurde anschließend festgenommen.

Um kurz nach 22 Uhr wurde der Polizei auf der Landstraße 1125 zwischen Pinache und Öschelbronn ein verunfallter BMW gemeldet. Bei der Annäherung der hinzugerufenen Polizeibeamten versuchte der Unfallfahrer wenig später zu flüchten, konnte aber schließlich hinter einem geparkten Fahrzeug festgestellt werden. Wie sich bei dem 24-Jährigen herausstellte, war er nicht nur mit knapp 1,2 Promille alkoholisiert, sondern hatte das Fahrzeug wohl auch unberechtigt an sich genommen. Neben der Tatsache, dass der Unfallfahrer bei einem Vortest auch noch Drogen aufwies, stellte sich zudem heraus, dass er mit einem bestehenden Haftbefehl zur Festnahme ausgeschrieben war. Da nach ersten Hinweisen nicht klar war, ob der Mann alleine unterwegs gewesen ist, wurde für Suchmaßnahmen nach einem zweiten möglichen Mitfahrer der Polizeihubschrauber eingesetzt. Die Absuche wurde mit negativem Ergebnis eingestellt. Nach bisherigen Erkenntnissen des Polizeireviers Mühlacker kam der 24-Jährige alleinverschuldet kurz vor dem Ortseingang Öschelbronn nach rechts von der Fahrbahn ab und wurde hierbei leicht verletzt. Nach erster Versorgung im Krankenhaus wurde er in die Gewahrsamseinrichtung der Polizei und am Freitagmorgen in eine Vollzugsanstalt gebracht. Offensichtlich hätte der Mann, der ohnehin nicht in Besitz einer Fahrerlaubnis ist, den BMW reparieren sollen und hat ihn ohne Wissen des Fahrzeugbesitzers an sich genommen. Es wurde mit einem wirtschaftlichen Totalschaden von 5.000 Euro abgeschleppt.

