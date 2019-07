Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (CW) Nagold- Einbrecher flüchten nach Entdeckung

Nagold (ots)

Ein Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes hat am Freitag gegen 1 Uhr drei Einbrecher auf dem Gelände einer Firma in der Carl-Friedrich-Gauß-Straße erwischt. Einer der Täter war gerade dabei eine Holzpalette wegzutragen, als er den Bediensteten erkannte. Gleichzeitig tauchten zwei weitere Personen auf, die sich offensichtlich im Gebäude zu schaffen gemacht hatten. Das Trio flüchtete ohne die bereits zum Abtransport bereit gestellten hochwertigen Autoteile. Ob die Tatverdächtigen bereits zuvor Diebesgut weggebracht hatten, ist noch unklar. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung, auch unter Einbeziehung des Polizeihubschraubers, entkamen die Drei unerkannt. Zeugenhinweise werden an das Polizeirevier Nagold, Telefon 07452 93050, erbeten.

