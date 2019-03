Polizei Coesfeld

POL-COE: Billerbeck, Ludger-Hölker-Straße/ Zigarettenkippe löst Schwelbrand aus

Coesfeld (ots)

Nachtragsmeldung: Die Ermittlungen haben keine Hinweise auf eine Straftat ergeben. Ursache des Schwelbrandes war wahrscheinlich unsachgemäßer Umgang mit einer Zigarettenkippe.

Ursprungsmeldung: Im Hauswirtschaftsraum eines Einfamilienhauses an der Ludger-Hölker-Straße in Billerbeck ist am Sonntagmittag (17. März) gegen 12.10 Uhr ein Feuer ausgebrochen. Verletzt wurde niemand. Die Bewohner waren durch einen Rauchmelder gewarnt worden. Die freiwillige Feuerwehr Billerbeck löschte. Es entstand Inventarschaden in dem Raum, der außerdem verrußt wurde. Das Haus blieb bewohnbar. Der Sachschaden wird mit rund 10.000 Euro beziffert. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

