Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Ermittlungen nach Feuerausbruch

Baden-Baden (ots)

Am Montag ist kurz nach 17 Uhr in der Herrentoilette einer Pizzeria in der Lange Straße aus noch unbekannter Ursache ein Feuer ausgebrochen. Die Gäste eines über der Gaststätte befindlichen Hotels wurden durch die Angestellten rechtzeitig in Sicherheit gebracht. Die verständigte Feuerwehr Baden-Baden konnte den Brand schnell löschen. Personen wurden bei dem Brandgeschehen nicht verletzt. Es entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro. Die Polizei Baden-Baden hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

