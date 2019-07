Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Oberharmersbach, L 94 - Lastwagen umgekippt, L 94 mehrere Stunden gesperrt

Oberharmersbac (ots)

Die L 94 musste am Montagnachmittag nach einem Unfall bis gegen 18 Uhr gesperrt werden, nachdem kurz nach 12:30 Uhr ein mit Hackschnitzel beladener Lastwagen umgekippt war. Der 39 Jahre alte Fahrer des Schwergewichts blieb unversehrt. Nach bisherigen Erkenntnissen hat sich kurz vor der Passhöhe Löcherwasen die Arretierung eines geladenen Containers gelöst, wodurch die Ladung in einer leichten Rechtskurve verrutschte und der Chauffeur hierdurch die Kontrolle über sein Lastwagengespann verlor. Der Brummi kam letztlich auf den Leitplanken zum Liegen. Der Sachschaden wird von den Beamten des Polizeipostens Zell am Harmersbach auf rund 25.000 Euro beziffert. Die Fahrbahn musste aufgrund auslaufender Betriebsstoffe gereinigt werden.

