Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: (Ludwigshafen) - Brand eines Rollstuhls

Ludwigshafen (ots)

Am 13.06.2019, gegen 18:10h zog sich ein 55 jähriger Rollstuhlfahrer leichte Brandverletzungen zu. Vermutlich beim Rauchen auf seinem Balkon, in der Pfarrer-Krebs-Straße in Ludwigshafen, fiel seine Zigarette in den Rollstuhl. Da dieser Feuer fing, musste die Feuerwehr Ludwigshafen den Mann von seinem Balkon retten. Dieser hatte großes Glück und wurde durch das DRK mit leichten Brandverletzungen in eine Spezialklinik verbracht. Weder der Balkon noch das Wohngebäude wurden dabei beschädigt.

