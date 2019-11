Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Landkreis Konstanz Unfallflucht

Konstanz (ots)

Am Samstag, im Zeitraum von 10.45 Uhr bis 11.15 Uhr beschädigte ein unbekannter Verursacher in der Moltkestraße einen geparkten Pkw VW-Passat und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Am Pkw des Geschädigten entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich beim Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531/9950 zu melden.

