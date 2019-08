Polizei Paderborn

POL-PB: Unfälle mit Elektrofahrrädern

Delbrück (ots)

(mb) Bei einem Alleinunfall und einer Kollision mit einem Auto sind am Mittwochmorgen nahezu zeitgleich eine Pedelec-Fahrerin (61) und ein -Fahrer (67) verletzt worden.

Ein 37-jähriger VW-Golf-Fahrer fuhr gegen 07.30 Uhr auf der Straße Auf dem Busche zur B64. An der Einmündung missachtete er die Vorfahrt einer auf dem Seitenstreifen der B64 in Richtung Delbrück fahrenden Elektroradlerin. Es kam zur Kollision und die 61-Jährige stürzte. Sie erlitt leichte Verletzungen. Mit einem Rettungswagen wurde die Frau ins Krankenhaus nach Salzkotten gebracht.

Zur gleichen Zeit fuhr ein 67-jähriger Mann mit seinem Pedelec auf der Wittmundstraße in Richtung Lipplinger Straße. Kurz vor dem Baumschulenweg geriet der Senior auf den Seitenstreifen. Beim Zurücklenken stürzte er an der Fahrbahnkante. Zwei Jugendliche halfen dem Verletzten wieder auf. Der Rettungsdienst brachte den 67-Jährigen zur Behandlung in ein Krankenhaus nach Paderborn.

