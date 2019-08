Polizei Paderborn

POL-PB: Auf Feld überschlagen

Altenbeken (ots)

(mb) Am Dienstagabend ist ein 21-jähriger Autofahrer auf der Neuenheerser Straße verunglückt.

Der junge Fahrer fuhr gegen 23.00 Uhr mit einem Audi A4 von der L828 in Richtung Schwaney. In einer Kurve kam der Audi vermutlich infolge nicht angepasster Geschwindigkeit auf der regennassen Straße von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrfach. Das Auto kam auf den Rädern zum Stillstand. Der leicht verletzte 21-Jährige fuhr den Audi zur Straße zurück und verständigte die Polizei. Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Beim Fahrer stellten die eingesetzten Polizisten Alkoholkonsum fest. Sie nahmen ihn mit zur Blutprobe und stellten seinen Führerschein sicher. Das Auto lag als Unterschlagen im Fahndungssystem der Polizei ein. Weil die Eigentumsverhältnisse nicht geklärt sind, wurde es sichergestellt.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell