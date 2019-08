POL-DH: --- Defekte Schrankenanlage sorgt in Sulingen für erhebliche Beeinträchtigungen - Cabrio Fahrt in Diepholz mit Folgen - Zwei schwer Verletzte bei Unfall in Twistringen

Polizeiinspektion Diepholz

Sulingen - Defekte Schrankenanlage sorgt für erhebliche Verkehrsbeeinträchtigungen

Eine defekte Schrankenanlage hat am heutigen Morgen für erhebliche Verkehrsbeeinträchtigungen und lange Staus und Wartezeiten auf der Bundesstraße 214 und den Nebenstrecken gesorgt. Nachdem ein Güterzug in den frühen Morgenstunden gegen 05:30 Uhr den Bahnübergang zwischen Sulingen-Mitte und Sulingen-West passiert hatte, blieben die Schranken wegen eines technischen Defekts unten. Schnell bildeten sich Fahrzeugschlangen, die Polizei versuchte den Verkehr abzuleiten. Viele Verkehrsteilnehmer versuchten durch die Sulinger Innenstadt die Staus zu umfahren, was mit Einsetzen des Berufsverkehrs schnell zu weiteren Verkehrsbeeinträchtigungen insbesondere im Bereich der "Kirchenkreuzung" führte. Gegen 08:00 Uhr konnte die Bundesstraße 214 dann wieder freigegeben werden, nachdem ein Techniker der Deutschen Bahn die Störung behoben hatte.

Sulingen - Gefährliche Körperverletzung

Am Freitag, 09.08.2019, gegen 21.00 Uhr, kam es in Sulingen, Finkensteg, nach vorangegangen Streitigkeiten zu einer Gefährlichen Körperverletzung. Nach bisherigem Ermittlungsstand erschienen zwei 23 und 25 Jahre alte Männer an der Wohnanschrift eines 39 Jahre alten Mannes um bereits länger andauernde Streitigkeiten zu klären. Vor dem Wohnhaus am Finkensteg bedrohte und beleidigte der 23 Jahre alte Mann den 39-Jährigen fortwährend unter Vorhalt eines Küchenmessers. In einem sich anschließenden Handgemenge wurde der 39-Jährige Mann von dem 23-Jährigen leicht am Handgelenk mit dem Messer verletzt und der 23-Jährige von einem Begleiter des 39-jährigen Mannes mit einer Eisenstange auf dem Kopf geschlagen. Der 23-Jährige musste mit einer stark blutenden Platzwunde am Kopf stationär im Krankenhaus Sulingen behandelt werden. Aufgrund starken Zulaufs weiterer Personen kam es vor Ort zu einer tumultartigen und aggressiven Situation, die jedoch durch den Einsatz starker Polizeikräfte wieder beruhigt werden konnten. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Stuhr - Verkehrsunfall

Am Sonntag den 11.08.2019 um 07:00 Uhr kam es in Brinkum-Nord auf der Bremer Straße zu einem Unfall mit einem leicht verletzten Fahrer. Ein 19 Jahre alter VW UP-Fahrer aus Stuhr kam aus ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und stieß gegen eine Ampelanlage. Dabei überschlug sich das Auto und blieb auf dem Dach liegen. Der Fahrer wurde leicht verletzt und vorsorglich mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Die Polizei beziffert den Gesamtschaden auf 13.000 Euro.

Weyhe - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Sonntag den 11.08.2019 um 05:15 Uhr staunten zwei Polizisten der Leester Wache nicht schlecht, als sie in Melchiorshausen auf der Seckenhauser Straße an der Rotlichtampel hinter einem Mercedes Sprinter standen. Die erste Grünlichtphase ging vorbei und der Mercedes bewegte sich keinen Millimeter. Bei der zweiten Grünphase fuhr dieser immer noch nicht los. Da stiegen die Beamten aus und fanden einen schlafenden 28-Jährigen aus Weyhe hinter dem Lenkrad. Dieser hatte wohl etwas zu viel getrunken. Dieser wurde nun von den Polizisten aus seinen Träumen gerissen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab 1,8 Promille. Daraufhin wurde der Führerschein beschlagnahmt und eine Blutentnahme durchgeführt.

Diepholz - Probefahrt mit Folgen

Die sicherlich weit verbreitete Meinung, dass Cabrio-Fahrer eher gemütlich und entspannt unterwegs sind, fanden Polizeibeamte des Kommissariats in Diepholz am Freitagvormittag nicht bestätigt. Im Rahmen einer Geschwindigkeitskontrolle wurde auch eine junge Diepholzerin gemessen, die ihrer Beifahrerin laut eigener Aussage mal "zeigen wollte, wie schön Cabrio fahren ist". Bei einer erlaubten Geschwindigkeit von 70 km/h ist sie mit 157 km/h gemessen worden - selbstverständlich mit geöffnetem Dach. Sie an der Kontrollstelle anzuhalten, war dann für die Beamten schon eine gewisse Herausforderung. Für die junge Diepholzerin wird nun wohl die Cabrio-Saison zu Ende sein. Drei Monate muss sie voraussichtlich auf ihren Führerschein verzichten und dazu noch mindestens 600 Euro Bußgeld zu zahlen haben.

Twistringen - Verkehrsunfall

Ein 51-jähriger Fahrer bog am Sonntag gegen 16.30 Uhr mit seinem PKW Passat in Natenstedt auf die K101 ein und missachtete hier die Vorfahrt eines von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten Motorradfahrers. Es kam zum Zusammenstoß, wobei der Motorradfahrer und sein Mitfahrer schwer verletzt wurden. Es entstand ein Sachschaden von ca. 10.000 Euro.

Heiligenfelde - Gefährdung des Straßenverkehrs

Ein 63-Jähriger befuhr am Sonntag gegen 22.00 Uhr mit seinem PKW die B6 in Richtung Nienburg. Bei seinem Fahrzeug waren die rechten Reifen platt, wodurch die Lauffläche und Plastikteile vom Reifen fielen. Ein hinter dem 63-Jährigen fahrender Verkehrsteilnehmer erkannte die Hindernisse zu spät und fuhr mit seinem PKW über die Fahrzeugteile. Hierbei wird sein Fahrzeug beschädigt. Der Verursacher kann durch Zeugen gestoppt werden. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergibt einen Wert von 0,7 Promille Ein Strafverfahren wurde eingeleitet, eine Blutprobe entnommen, sowie der Führerschein beschlagnahmt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 3000 Euro.

