Polizei Paderborn

POL-PB: Zweiradfahrerinnen bei Verkehrsunfällen verletzt

Paderborn (ots)

(mb) Eine Radfahrerin und eine Motorrollerfahrerin sind am Dienstag bei Unfällen verletzt worden.

Gegen 14.25 Uhr fuhr ein 55-jähriger Audi-A5-Fahrer auf der Klöcknerstraße zur Bahnhofstraße, um dort nach rechts in Richtung B1 abzubiegen. Beim Abbiegen kam es zur Kollision mit einer 28-jährigen Radfahrerin, die auf dem linken Gehweg an der Bahnhofstraße stadteinwärts fuhr. Die Frau stürzte und verletzte sich. Mit einem Rettungswagen wurde sie in ein Krankenhaus gebracht.

Auf der Husener Straße fuhr eine 19-jährige Motorrollerfahrerin gegen 21.30 Uhr stadteinwärts. Vor der roten Ampel an der Einmündung Winfriedstraße bremste die junge Frau auf der nassen Straße und stürzte. Sie zog sich leichte Verletzungen zu und kam ebenfalls zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

