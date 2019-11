Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Landkreis Sigmaringen Unfallflucht/ Zeugenaufruf

Bad Saulgau (ots)

Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer beschädigte am Samstag, im Zeitraum von etwa 11.45 bis 12.15 Uhr, auf einem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Platzstraße, beim Rangieren einen abgestellten Pkw Audi und entfernte sich anschließend, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von ca. 1500 Euro zu kümmern. Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Bad Saulgau, Tel. 07581/4820, in Verbindung zu setzen.

