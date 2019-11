Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Landkreis Ravensburg Gefährlicher Eingriff im Straßenverkehr

Beleidigung

Leutkirch (ots)

Am Samstag, kam es gegen 19.35 Uhr, am Feneberg, in der Steinbeisstraße, zu einer Streitigkeit, zwischen einem Fußgänger und einem Autofahrer, wobei der Fußgänger sich mit einem Einkaufswagen vor einen Pkw Mercedes gestellt und den Fahrzeuglenker beleidigt haben soll. Auch eine hinzukommende Frau soll der verdächtige Mann übel beschimpft haben und in der weiteren Folge als Fahrzeuglenker eines Pkw Kia in gefährlicher Weise auf diese Frau zugefahren sein. Der Vorfall soll von mehreren Zeugen beobachtet und eventuell auch gefilmt worden sein. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich beim Polizeirevier Leutkirch, Tel. 07561/84880, zu melden.

